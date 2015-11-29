استشهاد رجل أمن سعودى ويمنيين إثر إطلاق نار وقذائف جنوب المملكة من اليمن

استشهد رجل أمن سعودى ويمنيان إثر تعرضهم لإطلاق نار وقذائف بظهران الجنوب وجازان - جنوب المملكة - من داخل الأراضى اليمنية.

وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية فى تصريح اليوم الأحد - إن إحدى نقاط حرس الحدود بمركز الربوعة بظهران الجنوب تعرضت لإطلاق نار كثيف من داخل الأراضى اليمنية ، حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه ، والرد على مصدر النيران بالمثل .

وأضاف أنه قد نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة العريف مشبب سعيد مشبب الأحمرى ووفاته عقب وصوله إلى المستشفى.

من جانبه .. قال المتحدث الرسمى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان الرائد يحيى بن عبد الله القحطانى ، إن فرق الدفاع المدنى باشرت اليوم بلاغا عن سقوط مقذوف من داخل الأراضى اليمنية مما نتج عنه وفاة اثنين من المقيمين (يمنيى الجنسية) ، مشيرا إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة المتبعة فى مثل هذه الحالات حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وتشهد المناطق الحدودية السعودية مع اليمن من حين لأخر اعتداءات من قبل الميليشيات الحوثية واتباع الرئيس اليمنى المخلوع نتج عنها استشهاد وإصابة عسكريين ورجال امن ومواطنين ومقيمين.