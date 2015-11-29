أخبار عاجلة

العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إزالة 49 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بسوهاج‎

Google+ Print
إزالة 49 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بسوهاج‎ إزالة 49 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بسوهاج‎

حملة ازالة تعديات – ارشيفية

قامت الوحدات المحلية لمراكز البلينا والمنشاة وساقتلة وجرجا وسوهاج وأخميم ودار السلام بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة.

وأسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 49 حالة تعد على الأراضي الزراعية منها 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية ناحية مركز البلينا، وإزالة عدد حالة واحدة ناحية مركز المنشاة، وإزالة 11 حالة على الأراضي الزراعية ناحية مركز ساقلتة، و10 حالات تعدي على الأراضي الزراعية ناحية مركز جرجا، وإزالة 12 حالة ناحية مركز سوهاج، وعدد 8 حالات ناحية مركز أخميم، وعدد 4 حالات ناحية مركز دار السلام.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا