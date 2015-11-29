إزالة 49 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بسوهاج‎

قامت الوحدات المحلية لمراكز البلينا والمنشاة وساقتلة وجرجا وسوهاج وأخميم ودار السلام بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة.

وأسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 49 حالة تعد على الأراضي الزراعية منها 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية ناحية مركز البلينا، وإزالة عدد حالة واحدة ناحية مركز المنشاة، وإزالة 11 حالة على الأراضي الزراعية ناحية مركز ساقلتة، و10 حالات تعدي على الأراضي الزراعية ناحية مركز جرجا، وإزالة 12 حالة ناحية مركز سوهاج، وعدد 8 حالات ناحية مركز أخميم، وعدد 4 حالات ناحية مركز دار السلام.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.