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الرئيس العراقي لـ«السيسي»: مصر ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية

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الرئيس العراقي لـ«السيسي»: مصر ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية الرئيس العراقي لـ«السيسي»: مصر ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية

محمد فؤاد معصوم

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح اليوم الأحد، في مقر اقامته في باريس الرئيس العراقي فؤاد معصوم على هامش مشاركتهما في قمة المناخ في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف في تصريح صحفي، إن السيسي أكد خلال اللقاء على متانة العلاقات الأخوية والمتميزة التى تجمع بين والعراق، منوها إلى أهمية العمل على دفعها وتطويرها والارتقاء بمختلف مجالات التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة”.

من جانبه أكد معصوم “اعتزازه وتقديره بدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدا بما تبذله من جهود مقدرة من أجل تعزيز العمل العربى المشترك”.

ولفت معصوم إلى “أهمية دور الأزهر الشريف وغيره من المؤسسات الدينية في تفنيد ودحض البنية الأيديولوجية لداعش ومختلف التنظيمات التكفيرية التي تروج لأفكار هدامة تستهدف النيل من الأمة العربية ودفعها نحو هاوية الفوضى والانقسام”.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن “اللقاء شهد استعراضا لآخر التطورات الميدانية في مواجهة تنظيم داعش “الإرهابي”، لاسيما بعد النجاح في تحرير مدينة سنجار ذات الأهمية الاستراتيجية من أيادي تنظيم داعش”.

وتابع، ان “اللقاء تناول كذلك آخر المستجدات فى المنطقة، حيث اتفق الجانبان على أن الواقع الإقليمي المضطرب يتطلب تضافر كافة الجهود والتحرك العاجل والفعال من أجل نزع فتيل الأزمات التي يشهدها عدد من دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة وسلامة الدول الوطنية، ويساعدها على التغلب على تحدى الإرهاب المتصاعد الذي يتسع نطاقه ويمتد على الساحة الإقليمية والدولية دون تفرقة بين دول وجنسيات وأديان”.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن “الرئيسين أكدا في ختام اللقاء على أهمية استمرار الحوار والتشاور خلال الفترة المقبلة في ظل الظروف بالغة الدقة التي تشهدها المنطقة، والتي تستلزم تعزيز مستوى التعاون والتنسيق حفاظاً على أمن واستقرار الأمة”.

 

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