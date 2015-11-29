بالفيديو - أرسنال يفرط في العودة للصدارة.. وليفربول يواصل الانتصارات

لندن،إفي): فشل فريق أرسنال في العودة لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة مع مانشستر سيتي وليستر سيتي بعدما عاد بتعادل إيجابي من ملعب "كارو رود" معقل نورويتش سيتي بهدف لمثله اليوم الأحد في ختام مباريات الجولة 14.

افتتح "الجانرز" باب التسجيل في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول عبر الألماني مسعود أوزيل بعد تمريرة بينية من التشيلي أليكسيس سانشيز لينفرد أوزيل بالحارس جون رودي الذي تسرع بالخروج من مرماه ويضع الكره على يساره بمهارة.

وعاد أصحاب الأرض في النتيجة قبل أن ينتهي الشوط بدقيقتين بعد تمريرة رائعة من روبرت برادي داخل منطقة جزاء ارسنال ليضعها لويس جرابان مباشرة في شباك بيتر تشيك.

وبهذه النتيجة يضيف أرسنال نقطة لرصيده ليصبح 27 في المركز الرابع ويرفض الارتقاء للصدارة مناصفة مع الثنائي مانشستر وليستر سيتي (29 نقطة)، بينما ارتفع رصيد نورويتش سيتي للنقطة 13 في المركز السادس عشر.

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ليفربول يواصل الفوز

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، واصل ليفربول مسلسل انتصاراته تحت قيادة الألماني يورجن كلوب بعدما حقق فوزا بشق الأنفس في عقر داره "آنفيلد رود" بهدف نظيف على حساب سوانزي سيتي.

وجاء هدف "الريدز" في الدقيقة 62 من ركلة جزاء انبرى لها الدولي الإنجليزي جيمس ميلنر وسددها بقوة في منتصف مرمى البولندي لوكاس فابيانسكي.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم الدولي الإنجليزي دانييل ستوريدج بديلا للمهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي في الدقيقة 71 بعدما غاب عن صفوف الفريق منذ شهر أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الركبة.

ويعد هذا هو الانتصار الثالث على التوالي لليفربول بعدما اكتسحوا مضيفهم مان سيتي في الجولة الماضية (1-4) ثم فازوا على بوردو الفرنسي في دوري أوروبا الخميس الماضي (2-1) وتأهلوا لدور الـ32 ، قبل أن يواصلوا انتفاضتهم بالفوز الصعب الذي تحقق اليوم.

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الانتصار للنقطة 23 في المركز السادس بينما تجمد رصيد سوانزي سيتي عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر ليقترب أكثر من مناطق الخطر.

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