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إزالة 49 حالة تعد على الأراضى الزراعية بسوهاج

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إزالة 49 حالة تعد على الأراضى الزراعية بسوهاج إزالة 49 حالة تعد على الأراضى الزراعية بسوهاج
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له ، أن الوحدات المحلية لمراكز البلينا والمنشأة وساقتلة وجرجا وسوهاج وأخميم ودار السلام قامت بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 49 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية.

وتمت إزالة عدد 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز البلينا ، وإزالة عدد حالة واحدة ناحية مركز المنشأة، وإزالة عدد11 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز ساقلتة، وكذلك إزالة عدد 10 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز جرجا، وإزالة 12 حالة ناحية مركز سوهاج ، وعدد 8 حالات ناحية مركز أخميم، وعدد 4 حالات ناحية مركز دار السلام .

وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

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مصر 365