قصيدة "يوم الشهيد " لــ محمد بن راشد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قصيدة بعنوان "يوم الشهيد " على الموقع الرسمي لسموه على الانترنت.

عيدُ الشَّهيدِ لهُ المَحَلُّ المُشرقُ

> بجلالهِ يزهوُ الزَّمَّانُ و يورقُ

> بدمائهِ وعطائهِ ووفائهِ

> وطنٌ يتيهُ وأمَّةٌ تَتَأنَّقُ

> أهدىَ فكانتْ روحُهُ مبذولَةً

> لبلادهِ فلها المَحَلُّ الأليَقُ

> وسخىَ بأغلىَ ما لديهِ لموطنٍ

> منْ دونهِ المَهَجُ الغوالي تُحرَقُ

> ترتَدُّ عنهُ النَّازلاتُ مُشيحَةً

> ويصانُ بالأرواحِ فهوَ مُطوَّقُ

> أبناءُ زايدَ عاهدوهُ فدونهُ

> بحرُ الدِّماءِ علىَ ثراهُ تَدَفَّقُ

> إنْ غادرَ الأجسادَ فيلقُ جندهِ

> فوراً تلاهُ إلى الشهادةِ فيلَقُ

> وطنُ الإماراتِ المشَرَّفِ شعبهُ

> شعبُ البسالةِ في الكرامةِ مُعرقُ

> لولاهُ فاليمَنُ العزيزِ مُحَطَّمٌ

> وحِماهُ لولا الفاتحينَ مُمَزَّقُ

> منْ تضحياتِ الأوفيا ودمائهمْ

> أرضُ الكرامةِ بالشهادةِ تعبَقُ

> واللهُ في الآيِ الحكيمِ بَلاغُهُ

> أنَّ الشَّهيدَ لَديهِ حَيٌّ يرزَقُ

> منْ مَعدنٍ حُرٍّ أصيلٍ أصلهمْ

> عهدٌ لهمْ في الماضياتِ مُوَثَّقُ

> قدْ جابهوا المِحَنَ الشديدةَ فانثنوا

> بجميلِ ما صنعوا الفخارَ ووثَّقوا

> همْ يضربونَ لنا المثالَ بسالَةً

> كيفَ البطولَةُ إذْ نُحبُّ ونَعْشَقُ

> شهدوا الأذىَ يختالُ حولَ عرينهمْ

> فتواثبوا منْ حولهِ وتَحَلَّقوا

> وبدىَ كأيَّامِ الفتوحِ فطعمهُ شَهدٌ

> عليهِ منَ النَّضارةِ رونَقُ

> يومُ الشَّهيدِ وليسَ يومٌ مثلهُ

> في جِدَّةٍ موصولَةٍ لاتَخْلُقُ

> صرحٌ أنافَ علىَ الكواكبِ رفعةً

> ولهُ النُّجومُ منَ إرتفاعٍ تُطرقُ

> وبداهُ زايدُ ثمَّ أكملَ نَسقهُ

> منْ للبطولةِ والوفاءِ يُنَسِّقُ

> أعني خليفةَ والمُظَفَّرَ بعدهُ

> عوني محمدُ في العُلا لاَ يُسْبَقُ

> يومُ الشَّهيدِ مباركٌ يادولتي

> عيدٌ علىَ وطنِ السعادةِ يُشرقُ

> وطني لكَ الأرواحُ منَّا إنَّنا

> في حُبّكَ المشهودِ دوماً نَصدُقُ