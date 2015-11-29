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قصيدة "يوم الشهيد " لــ محمد بن راشد

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قصيدة "يوم الشهيد " لــ محمد بن راشد قصيدة "يوم الشهيد " لــ محمد بن راشد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قصيدة  بعنوان "يوم الشهيد " على  الموقع الرسمي  لسموه على الانترنت.

 عيدُ الشَّهيدِ لهُ المَحَلُّ المُشرقُ
>     بجلالهِ يزهوُ الزَّمَّانُ و يورقُ
>     بدمائهِ وعطائهِ ووفائهِ
>     وطنٌ يتيهُ وأمَّةٌ تَتَأنَّقُ
>     أهدىَ فكانتْ روحُهُ مبذولَةً
>     لبلادهِ فلها المَحَلُّ الأليَقُ
>     وسخىَ بأغلىَ ما لديهِ لموطنٍ
>     منْ دونهِ المَهَجُ الغوالي تُحرَقُ
>     ترتَدُّ عنهُ النَّازلاتُ مُشيحَةً
>     ويصانُ بالأرواحِ فهوَ مُطوَّقُ
>     أبناءُ زايدَ عاهدوهُ فدونهُ
>     بحرُ الدِّماءِ علىَ ثراهُ تَدَفَّقُ
>     إنْ غادرَ الأجسادَ فيلقُ جندهِ
>     فوراً تلاهُ إلى الشهادةِ فيلَقُ
>     وطنُ الإماراتِ المشَرَّفِ شعبهُ
>     شعبُ البسالةِ في الكرامةِ مُعرقُ
>     لولاهُ فاليمَنُ العزيزِ مُحَطَّمٌ
>     وحِماهُ لولا الفاتحينَ مُمَزَّقُ
>     منْ تضحياتِ الأوفيا ودمائهمْ
>     أرضُ الكرامةِ بالشهادةِ تعبَقُ
>     واللهُ في الآيِ الحكيمِ بَلاغُهُ
>     أنَّ الشَّهيدَ لَديهِ حَيٌّ يرزَقُ
>     منْ مَعدنٍ حُرٍّ أصيلٍ أصلهمْ
>     عهدٌ لهمْ في الماضياتِ مُوَثَّقُ
>     قدْ جابهوا المِحَنَ الشديدةَ فانثنوا
>     بجميلِ ما صنعوا الفخارَ ووثَّقوا
>     همْ يضربونَ لنا المثالَ بسالَةً
>     كيفَ البطولَةُ إذْ نُحبُّ ونَعْشَقُ
>     شهدوا الأذىَ يختالُ حولَ عرينهمْ
>     فتواثبوا منْ حولهِ وتَحَلَّقوا
>     وبدىَ كأيَّامِ الفتوحِ فطعمهُ شَهدٌ
>     عليهِ منَ النَّضارةِ رونَقُ
>     يومُ الشَّهيدِ وليسَ يومٌ مثلهُ
>     في جِدَّةٍ موصولَةٍ لاتَخْلُقُ
>     صرحٌ أنافَ علىَ الكواكبِ رفعةً
>     ولهُ النُّجومُ منَ إرتفاعٍ تُطرقُ
>     وبداهُ زايدُ ثمَّ أكملَ نَسقهُ
>     منْ للبطولةِ والوفاءِ يُنَسِّقُ
>     أعني خليفةَ والمُظَفَّرَ بعدهُ
>     عوني محمدُ في العُلا لاَ يُسْبَقُ
>     يومُ الشَّهيدِ مباركٌ يادولتي
>     عيدٌ علىَ وطنِ السعادةِ يُشرقُ
>     وطني لكَ الأرواحُ منَّا إنَّنا
>     في حُبّكَ المشهودِ دوماً نَصدُقُ

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