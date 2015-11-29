قصيدة "يوم الشهيد " لــ محمد بن راشد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قصيدة بعنوان "يوم الشهيد " على الموقع الرسمي لسموه على الانترنت.
عيدُ الشَّهيدِ لهُ المَحَلُّ المُشرقُ
> بجلالهِ يزهوُ الزَّمَّانُ و يورقُ
> بدمائهِ وعطائهِ ووفائهِ
> وطنٌ يتيهُ وأمَّةٌ تَتَأنَّقُ
> أهدىَ فكانتْ روحُهُ مبذولَةً
> لبلادهِ فلها المَحَلُّ الأليَقُ
> وسخىَ بأغلىَ ما لديهِ لموطنٍ
> منْ دونهِ المَهَجُ الغوالي تُحرَقُ
> ترتَدُّ عنهُ النَّازلاتُ مُشيحَةً
> ويصانُ بالأرواحِ فهوَ مُطوَّقُ
> أبناءُ زايدَ عاهدوهُ فدونهُ
> بحرُ الدِّماءِ علىَ ثراهُ تَدَفَّقُ
> إنْ غادرَ الأجسادَ فيلقُ جندهِ
> فوراً تلاهُ إلى الشهادةِ فيلَقُ
> وطنُ الإماراتِ المشَرَّفِ شعبهُ
> شعبُ البسالةِ في الكرامةِ مُعرقُ
> لولاهُ فاليمَنُ العزيزِ مُحَطَّمٌ
> وحِماهُ لولا الفاتحينَ مُمَزَّقُ
> منْ تضحياتِ الأوفيا ودمائهمْ
> أرضُ الكرامةِ بالشهادةِ تعبَقُ
> واللهُ في الآيِ الحكيمِ بَلاغُهُ
> أنَّ الشَّهيدَ لَديهِ حَيٌّ يرزَقُ
> منْ مَعدنٍ حُرٍّ أصيلٍ أصلهمْ
> عهدٌ لهمْ في الماضياتِ مُوَثَّقُ
> قدْ جابهوا المِحَنَ الشديدةَ فانثنوا
> بجميلِ ما صنعوا الفخارَ ووثَّقوا
> همْ يضربونَ لنا المثالَ بسالَةً
> كيفَ البطولَةُ إذْ نُحبُّ ونَعْشَقُ
> شهدوا الأذىَ يختالُ حولَ عرينهمْ
> فتواثبوا منْ حولهِ وتَحَلَّقوا
> وبدىَ كأيَّامِ الفتوحِ فطعمهُ شَهدٌ
> عليهِ منَ النَّضارةِ رونَقُ
> يومُ الشَّهيدِ وليسَ يومٌ مثلهُ
> في جِدَّةٍ موصولَةٍ لاتَخْلُقُ
> صرحٌ أنافَ علىَ الكواكبِ رفعةً
> ولهُ النُّجومُ منَ إرتفاعٍ تُطرقُ
> وبداهُ زايدُ ثمَّ أكملَ نَسقهُ
> منْ للبطولةِ والوفاءِ يُنَسِّقُ
> أعني خليفةَ والمُظَفَّرَ بعدهُ
> عوني محمدُ في العُلا لاَ يُسْبَقُ
> يومُ الشَّهيدِ مباركٌ يادولتي
> عيدٌ علىَ وطنِ السعادةِ يُشرقُ
> وطني لكَ الأرواحُ منَّا إنَّنا
> في حُبّكَ المشهودِ دوماً نَصدُقُ