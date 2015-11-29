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بالصور..الحماية المدنية ترفع آثار انقلاب قطار غلال غرب الإسكندرية

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بالصور..الحماية المدنية ترفع آثار انقلاب قطار غلال غرب الإسكندرية بالصور..الحماية المدنية ترفع آثار انقلاب قطار غلال غرب الإسكندرية
تقوم إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، رفع آثار حمولة الغلال التى سقطت من قطار مطروح بعد انقلابه على سكة حديد بمنطقة المتراس غرب الإسكندرية، حيث خرج منذ قليل قطار محمل بالغلال عن القضبان مما تسبب فى سقوط جميع الحمولة الموجودة به بالطريق وتوقف حركة المرور.
>اليوم السابع -11 -2015

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغا من المقدم وائل الحيوى رئيس مباحث قسم مينا البصل يفيد بخروج قطار غلال عن القضبان قادم من مرسى مطروح وانقلابه بمنطقة المتراس غرب الإسكندرية.
>اليوم السابع -11 -2015

انتقلت قيادات مديرية أمن الإسكندرية و العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي وإدارة الحماية المدنية، وتبين عدم وجود إصابات، وجارى إزالة آثار الحادث، ورفع القطار والحمولة وتسيير حركة المرور.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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