بالصور..الحماية المدنية ترفع آثار انقلاب قطار غلال غرب الإسكندرية

تقوم إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، رفع آثار حمولة الغلال التى سقطت من قطار مطروح بعد انقلابه على سكة حديد بمنطقة المتراس غرب الإسكندرية، حيث خرج منذ قليل قطار محمل بالغلال عن القضبان مما تسبب فى سقوط جميع الحمولة الموجودة به بالطريق وتوقف حركة المرور.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغا من المقدم وائل الحيوى رئيس مباحث قسم مينا البصل يفيد بخروج قطار غلال عن القضبان قادم من مرسى مطروح وانقلابه بمنطقة المتراس غرب الإسكندرية.

>

انتقلت قيادات مديرية أمن الإسكندرية و العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي وإدارة الحماية المدنية، وتبين عدم وجود إصابات، وجارى إزالة آثار الحادث، ورفع القطار والحمولة وتسيير حركة المرور.



>