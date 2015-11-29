بالصور.. مكتبة مصر العامة بالغردقة تحتفل باليوم الثقافى الكورى

نظمت مكتبة مصر العامة بالغردقة، اليوم الأحد، حفلًا بمناسبة اليوم الثقافى الكورى، حضره مصطفى صدقى سكرتير عام محافظة البحر الأحمر والسفير الكورى تشونج كوانج كيون.

وقال مصطفى صدقى سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، خلال كلمته فى الحفل إن زيارة سفير كوريا الجنوبية للغردقة وحرصه على حضور فعاليات اليوم الثقافى الكورى الذى تحتضنه المحافظة، خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الثقافية والعلمية مع دولة كوريا الجنوبية الصديقة، ما يفتح المجال لمزيد من التعاون البناء، سواء على الجانب الشعبى والثقافى أوالعلاقات الرسمية بالشكل الذى يتناسب مع مكانة وتاريخ وعراقة البلدين الصديقين مصر وكوريا الجنوبية.

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من جانبه أشار السفير الكورى تشونج كوانج كيون، إلى قيام السفارة الكورية بالعديد من الجولات فى الكثير من المدن السياحية، منها الإسكندرية وبورسعيد والأقصر وأسوان، وذلك من أجل دعم وتنشيط السياحة بمصر، مؤكدًا أن أولوية المركز الثقافى الكورى فى مصر تنوع وتوطيد الثقافة والعلوم الإنسانية.

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وأعرب عن مدى سعادته لتواجده بالغردقة فى الذكرى العشرين للعلاقات الدبلوماسية المصرية الكورية.

>جاء ذلك على هامش زيارة السفير الكورى تشونج كوانج كيون وسكرتير عام محافظة البحر الأحمر ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الثقافى الكورى، رافقه فيها الدكتور بارك جاى يانج مدير المركز الثقافى الكورى بالقاهرة، والسفير رضا الطيفى مدير صندوق دعم مكتبات مصر العامة، بالإضافة إلى الملحق الثقافى بالسفارة الكورية بالقاهرة.