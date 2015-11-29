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بالصور.. مكتبة مصر العامة بالغردقة تحتفل باليوم الثقافى الكورى

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بالصور.. مكتبة مصر العامة بالغردقة تحتفل باليوم الثقافى الكورى بالصور.. مكتبة مصر العامة بالغردقة تحتفل باليوم الثقافى الكورى
نظمت مكتبة العامة بالغردقة، اليوم الأحد، حفلًا بمناسبة اليوم الثقافى الكورى، حضره مصطفى صدقى سكرتير عام محافظة البحر الأحمر والسفير الكورى تشونج كوانج كيون.
>اليوم السابع -11 -2015

وقال مصطفى صدقى سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، خلال كلمته فى الحفل إن زيارة سفير كوريا الجنوبية للغردقة وحرصه على حضور فعاليات اليوم الثقافى الكورى الذى تحتضنه المحافظة، خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الثقافية والعلمية مع دولة كوريا الجنوبية الصديقة، ما يفتح المجال لمزيد من التعاون البناء، سواء على الجانب الشعبى والثقافى أوالعلاقات الرسمية بالشكل الذى يتناسب مع مكانة وتاريخ وعراقة البلدين الصديقين مصر وكوريا الجنوبية.
>اليوم السابع -11 -2015

من جانبه أشار السفير الكورى تشونج كوانج كيون، إلى قيام السفارة الكورية بالعديد من الجولات فى الكثير من المدن السياحية، منها الإسكندرية وبورسعيد والأقصر وأسوان، وذلك من أجل دعم وتنشيط السياحة بمصر، مؤكدًا أن أولوية المركز الثقافى الكورى فى مصر تنوع وتوطيد الثقافة والعلوم الإنسانية.
>اليوم السابع -11 -2015

وأعرب عن مدى سعادته لتواجده بالغردقة فى الذكرى العشرين للعلاقات الدبلوماسية المصرية الكورية.
>جاء ذلك على هامش زيارة السفير الكورى تشونج كوانج كيون وسكرتير عام محافظة البحر الأحمر ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الثقافى الكورى، رافقه فيها الدكتور بارك جاى يانج مدير المركز الثقافى الكورى بالقاهرة، والسفير رضا الطيفى مدير صندوق دعم مكتبات مصر العامة، بالإضافة إلى الملحق الثقافى بالسفارة الكورية بالقاهرة.

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مصر 365

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