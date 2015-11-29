أخبار الأردن اليوم..الملك عبد الله: المقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر

ركزت أخبار الأردن اليوم على العديد من التقارير ، ومن ضمن أخبار الأردن اليوم، تأكيد عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى على أن القضية الفلسطينية لاتزال تشكل جوهر الصراع فى الشرق الأوسط، مشددًا فى الوقت ذاته على أن المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس خط أحمر للأردن ولن يسمح بتجاوزه.

وقال العاهل الأردنى، فى رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير قابلة للتصرف فى الأمم المتحدة فودى سيك، ووزعها الديوان الملكى الهاشمى الأحد، "إننا سنستمر بالقيام بمسئولياتنا الدينية والتاريخية تجاه كامل المسجد الأقصى الشريف بمنتهى الالتزام والجدية".

وشدد الملك عبدالله الثانى، فى الرسالة التى تأتى بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطينى الذى تنظمه الأمم المتحدة هذا الأسبوع، على "أنه إذا ما لم يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لها يفضى إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستبقى المنطقة تعانى من غياب الأمن والاستقرار وترزح تحت وطأة العنف والتطرف والإرهاب الذى يهدد الجميع".

ومن أخبار الأردن اليوم أيضا ، التقى رئيس هيئة الأركان للقوات الأردنية المشتركة الفريق أول الركن مشعل الزبن في عمان اليوم قائد الجيش البري في القيادة المركزية الأمريكية الفريق مايكل غاريت، الذي يزور الأردن حالياً .

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة في البلدين، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية.

ومن أخبار الأردن اليوم أيضًا، يشارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2015م الذي يبدأ غدًا في العاصمة الفرنسية باريس.

ويلقى العاهل الأردني خلال جلسات المؤتمر، كلمة الأردن، كما يلتقي عددا من رؤساء الدول والقيادات العالمية المشاركة.

ويهدف المؤتمر، الذي يشارك فيه عدد من قادة ورؤساء وممثلي نحو 147 دولة، إلى التوصل لاتفاق "طموح وملزم" للتصدي لتحدي تغيّر المناخ يسري على جميع البلدان، وشرح المساهمات الوطنية للتعامل مع هذا التحدي حسب قدرة كل دولة.

>