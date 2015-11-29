عبد القادر مساهل: كوبلر يشارك فى اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبى

قال الجزائرى عبد القادر مساهل، وزير الشئون المغاربية والاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية، اليوم، الأحد، إن مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم فى ليبيا مارتن كوبلر سيشارك فى الاجتماع العادى السابع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا المزمع عقده بعد غد، فى الجزائر.

وأوضح مساهل لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن اجتماع الثلاثاء لوزراء خارجية دول جوار ليبيا يأتى امتدادًا للاجتماع التى احتضنته نجامينا (التشاد) شهر يونيو الماضى، مضيفًا أن جميع الدول المجاورة لليبيا (مصر والجزائر وتونس والسودان والنيجر والتشاد)، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقى والجامعة العربية والاتحاد الأوروبى.

وأضاف الوزير الجزائرى أن السلطات الليبية ستشارك فى هذا الاجتماع دون أن يحددها.

وأوضح أنه على غرار الاجتماعات السابقة سيسمح هذا الاجتماع لدول الجوار وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية بالإطلاع على الوضع فى ليبيا وفى المنطقة وإجراء المباحثات حول آخر التطورات.