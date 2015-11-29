نشرة ONA للفضائيات| برنامج «ماسبيرو»: «لميس» تعتذر.. و«خيري» متحفظ ..و«الحصري» لم تحسم القرار

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء ONA، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

قال الإعلامي خيري رمضان مقدم برنامج” ممكن” علي شاشة CBC، في تصريح خاص لوكالة ONA””، إنه بالفعل تلقي عرضين من وكالتين مختلفتين ليس من بينهما اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتقديم برنامج توك شو بماسبيرو.. للمزيد

أكدت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «90 دقيقة» علي شاشة المحور، في تصريح خاص لوكالة «ONA»: إنها قد تلقت عرضًا من التلفزيون المصري، لتقديم برنامج «توك شو»، والذي يجري التحضير له الآن، مضيفةً أنها لم تحسم قرارها حتى الآن بشأن المشاركة في تقديم البرنامج الذي يجمع عدد من المذيعين.. للمزيد

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على شاشة CBC، على أنها قد تلقت عرضًا بشأن المشاركة في تقديم برنامج «ماسبيرو»، ولكنها اعتذرت عن المشاركة في تقديمه .. للمزيد

قالت الإعلامية عزة الحناوي مذيعة بقناة القاهرة، إنها تقدمت اليوم بتظلم لرئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون علي قرار رئيس مجلس الامناء بشان مجازاتها بعقوبة الإنذار لثبوت المخالفة المنسوبة إليها وهذه المخالفة هي الإدلاء برأيها بحلقة برنامج” اخبار القاهرة” يوم الأحد بتاريح انوفمبر، والمادة الثانية إنهاء إيقافها عن العمل وإلغاء قرار رئيس مجلس الأمناء عصام الامير 1480 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 8 نوفمبر، موضحة قائلة:” يبدو أن قيادات التلفزيون أسرعوا في إصدار القرار السابق الإشارة إليه بعد وصول إنذار علي يد محضر بتاريخ 19 نوفمبر، مكون من 9 محامين من مؤسستي الشبكة العربية لحقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير للمطالبة بالغاء قرار منعها من دخول ماسبيرو حيث أملهم الإنذار مهلة تتراوح من 4 إلي 8 أيام.. للمزيد

يحل الفنان هشام عباس، ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على شاشة “سي بي سي”، يوم الثلاثاء القادم، في تمام الحادية عشر مساءًا.. للمزيد