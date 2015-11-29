السماح رسميًا لأبناء العبابدة والبشارية​​ ​للتنقيب عن الذهب في أسوان لأول مرة

قال عوض هدل، شيخ مشايخ قبيلة البشارية بأسوان ورئيس جميعة البشارية والعبابدة، إن الحكومة وافقت على إطلاق يد أبناء قبائل الصحراء ”البشارية والعبابدة” في التنقيب والبحث عن الذهب فى مناطق الصحراء الشرقية ومنطقة العلاقي جنوب شرق أسوان بشكل مقنن استجابة لمطالب أبناء البشارية والعبابدة في هذا الشأن.

وقال هدل، إنه صدرت اليوم موافقة صريحة من الحكومة ممثلة في شركة شلاتين للثروة المعدنية، والتي صدر قرار جمهوري مؤخرًا بأنشائها لهذا الغرض على السماح لأبناء البشارية و العبابدة على التنقيب عن الذهب مقابل تقديم 20% منه للحكومة وبيع الـ80% لشركة الشلاتين بسعر السوق.

وأضاف أن الحكومة اشترطت التنقيب اليدوي عن الذهب بدون حفائر، لافتًا بأن الفوج الأول للتنقيب عن الذهب قد تحرك بالفعل وبدء في العمل بمنطقة البحث، وأضاف بأن هذا الأمر يحدث لأول مرة بشكل رسمي، مما سيؤدي إلى تسليم كميات كبيرة من الذهب المكتشف للحكومة، وهو الأمر الذى سيؤدي أيضًا الى دعم الموازنة العامة للدولة.