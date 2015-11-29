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محافظ الفيوم يؤدى واجب العزاء في شهيد حادث كمين الجيزة

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محافظ الفيوم يؤدى واجب العزاء في شهيد حادث كمين الجيزة محافظ الفيوم يؤدى واجب العزاء في شهيد حادث كمين الجيزة
أدى المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم واجب العزاء فى أحمد فتحى حسان على أمين الشرطة شهيد الحادث الإرهابى الذى وقع بكمين المنوات بالجيزة ، بمقر إقامة أسرته فى عزبة الحريرى التابعة لقرية الروضة بمركز طامية ، وقد رافقه اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم والمهندس محمود عبد السلام رئيس مركز ومدينة طامية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية .

وقدم محافظ الفيوم خالص مواساته وتعازيه لوالد الشهيد وعائلته ، وأعرب عن بالغ حزنه لفقد ابناً غالياً من أبناء الوطن، مؤكداً لهم أن حق الشهيد وزملائه التى روت دماؤهم الذكية الطاهرة أرض مصرنا العزيزة لن يضيع هدراً ، وأن القصاص يقف للجناة بالمرصاد ، مضيفاً بأن مصرنا الغالية ماضية قدماً رغم كيد الأعداء وغدر الغادرين .

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مصر 365