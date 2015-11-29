حلم الأولمبياد - 5 ملامح من تعادل مصر مع الجزائر

فشل المنتخب المصري الأوليمبي في الحفاظ على تقدمه أمام الجزائر.. واستمرت العقدة بعدم قدرة الفراعنة على إسقاط الخضر في المباريات التي تجمعهم في هذا المستوى العمري.

مصر تعادلت مع الجزائر 1-1، ولم ينجح الفراعنة من قبل في تحقيق أي فوز أوليمبي على ثعالب الصحراء.. وهناك خمسة ملامح ظهرت في المباراة الأولى ببطولة إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

ويستعرض FilGoal.com خمسة ملامح ظهرت في الفريق الذي يدربه حسام البدري بعد المباراة الأولى.

اللعب بدون مهاجم

على عكس المتوقع دفع البدري بكريم نيدفيد كمهاجم وحيد أمام الثلاثي رمضان صبحي ومحمود كهربا ومصطفى فتحي مثلما فعلها في جزء من مباراة الكاميرون الودية التي فازت فيها 4-0.

واحتفظ البدري بمهاجمه الأساسي في أغلب مبارياته على مقاعد البدلاء وهو محمد سالم قبل إشراكه في الشوط الثاني.

زادت المهارات الفردية في النصف الهجومي للمنتخب المصري، لكن غاب التمركز داخل منطقة الجزاء ولم يصنع الفراعنة خطورة من كرات متحركة في غياب مهاجم ثابت.

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محمد حمدي

أحد مكاسب مباراة مصر والجزائر الظهير الأيسر محمد حمدي والذي استعان به البدري على حساب محمد عادل جمعة.

حمدي أحد أفضل لاعبي مصر في المباراة وكاد أن يسجل من ركلة ثابتة وهو ما يميزه عن عادل جمعة.

الركلات الثابتة

بالاتساق مع النقطة السابقة، فإن الخطورة التي صنعتها مصر كانت من كرات ثابتة وهي النقطة الإيجابية.

جاء هدف كهربا من كرة عرضية حولها محمد أشرف إلى رأس جناح الزمالك في الشباك مباشرة.

الكرات الثابتة نفذت بشكل رائع وكانت أبرز ما يميز الفراعنة الصغار.

سذاجة دفاعية

لكن الكرات المتحركة خلف قلبي الدفاع ياسر إبراهيم ورجب نبيل أوضحت ثغرة دفاعية واضحة ومن خلفهم عدم تفاهم مع مسعد عوض حارس المرمى.

وأظهرت أكثر من كرة ملعوبة خلف الثنائي خروج خاطيء لمسعد عوض مع عدم ثبات دفاعي للثنائي. فهل تحتاج لمصر لتغيير بين الثنائي؟

رامي ربيعة

هذا ما يجعلنا نفكر في رامي ربيعة الذي منح لمصر اتزان جيد في وسط الملعب. فهل الأفضل إعادته لمركزه الأساسي وافتقاده في منتصف الملعب والدفع بمحمود متولي في الوسط؟

أم الإبقاء على الثنائي الدفاعي واستمرار ربيعة في وسط الملعب أمام نيجيريا؟

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