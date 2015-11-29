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وزير التجارة: مصر أبدت اهتمامها بسد احتياجات روسيا من المنتجات بدلًا من تركيا

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وزير التجارة: مصر أبدت اهتمامها بسد احتياجات روسيا من المنتجات بدلًا من تركيا وزير التجارة: مصر أبدت اهتمامها بسد احتياجات روسيا من المنتجات بدلًا من تركيا

طارق قابيل وزير التجارة والصناعه

قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، الأحد 29 نوفمبر، إن أبدت اهتمامًا بسد احتياجات روسيا من المنتجات، التي كانت تستوردها من تركيا.

وبحسب تصريح قابيل، لقناة “روسيا اليوم”، فإن أهم الواردات الروسية من السوق التركي تتمثل في الخضروات والفاكهة بنسبة 66 بالمائة، تليها الملابس والجلود.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة المصري، حسب قناة “روسيا اليوم”، عقب عودته من الإمارات ولقائه نظيره الروسي “بحثنا مع الجانب الروسي الاستعدادات لإنشاء مركز لوجستي لتخزين وتداول القمح في مصر، وتصديره للدول المجاورة، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتجهيز القمح، والتعاون بين الجانبين في مجال بناء السفن لاستخدامها في نقل الركاب بين مدن البحر الأحمر”.

وطلب قابيل من الوزير الروسي دينيس مانتوروف، إمداد مصر بقائمة وارداتها من تركيا حتى يتسنى لها ترتيب زيارة للمستوردين الروس إلى مصر للتعرف على الشركات المصرية المنتجة وبحث سبل توفير كافة احتياجاتهم من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة.

 

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