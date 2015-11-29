أحمد موسى: عناصر من "القسام" تسللت داخل مصر..والأمن يلاحقها

كشف الإعلامى أحمد موسى، عن أن عناصر إرهابية تنمى لكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، تسللت إلى داخل مصر ، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تعمل على تعقب وملاحقة هذه العناصر والقبض عليها، وتابع:" هناك بعض العناصر التى تعمل على تنفيذ أجندات خارجية قامت باستئجار شقق بمحيط ميدان التحرير وشارع محمد محمود بهدف نشر الفوضى.

وأضاف "موسى" ، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتى" من وسط شارع الشانزلزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، أن هناك من يستغل مطالب حملة الماجستير لإثارة الفوضى والبلبلة فى الشارع المصرى.

وفى سياق آخر، قال الإعلامى أحمد موسى، أن عصر "الطبطبة" انتهى فى أوروبا بحسب قوله.

وتابع:" انظروا إلى الشرطة الفرنسية وهى تتعامل مع التظاهرات التى تخرج الآن.. وكيف يتعامل الأمن الفرنسى مع المشتبه بهم وإجراءات التأمين".