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خبر في الجول - عمرو وردة يخرج في سيارة إسعاف أمام أيك

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خبر في الجول - عمرو وردة يخرج في سيارة إسعاف أمام أيك خبر في الجول - عمرو وردة يخرج في سيارة إسعاف أمام أيك

خرج صانع الألعاب المصري عمرو وردة والمحترف في صفوف فريق بانيتكوليكوس من مباراة فريقه أمام أيك أثينا ضمن الدوري اليوناني مساء الأحد منقولا في سيارة إسعاف.

وشارك وردة منذ البداية في المباراة التي خسرها فريقه بهدفين مقابل لاشيء وخرج في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وفي تصريحات خاصة لـ FilGoal.com تحدث وكيل وردة قائلًا "عمرو خرج من المباراة في الدقيقة 70 محمولًا في سيارة الإسعاف بسبب مشاكل في التنفس".

وأتم "وردة لا يستطيع التنفس جيدًا حتى الآن، وسيظل في المستشفى اليوم، وربما يخرج غدًا".

وكان وردة قد حصل جائزة أفضل لاعب في مباراة باوك الأخيرة.

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