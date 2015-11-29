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أولاند: ينبغي إبرام اتفاق مع تركيا حول المهاجرين

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أولاند: ينبغي إبرام اتفاق مع تركيا حول المهاجرين أولاند: ينبغي إبرام اتفاق مع تركيا حول المهاجرين

الرئيس الفرنسي

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يوم الأحد إنه ينبغي التوصل لاتفاق مع تركيا ينظم وصول اللاجئين إليها أو إلى الدول القريبة من سوريا لكي يتسنى لتركيا الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين.

وبحسب رويترز قال أولاند في القمة المنعقدة في بروكسل بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا “ينبغي إبرام اتفاق يسمح لنا بتنفيذ خطة عمل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بحيث يمكن استقبال اللاجئين في تركيا على مقربة من بلدهم.. حتى يتسنى لأوروبا مساعدة تركيا وحتى تتمكن تركيا من الوفاء بالتزامتها والسيطرة على حدودها.”

وتابع قوله إن “هذا يصب في مصلحة الجميع.”

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