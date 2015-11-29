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بالصور.. الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة يدشن حملة للتوعية بخطورة السكر بطنطا

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بالصور.. الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة يدشن حملة للتوعية بخطورة السكر بطنطا بالصور.. الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة يدشن حملة للتوعية بخطورة السكر بطنطا
دشنت لجنة الصحة العامة بمكتب الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة بطنطا، حملة للتوعية بخطورة مرض "السكرى" وعواقبه، تحت شعار "عيش مبسوط بسكر مظبوط"، فى نادى بلدية المحلة وقرية نواج التابعة لدائرة مركز طنطا، وساحة المجمع الطبى بجامعة طنطا.
>اليوم السابع -11 -2015

واستهدفت الحملة بتوعية الأفراد بخطورة مرض السكرى والأمراض المصاحبة له على المدى القصير والبعيد، والتى يمكن التعرف عليها من خلال فحوص الدم، ويمكن بواسطتها تشخيص أعراض السكر من النوع الأول أو الثانى.
>اليوم السابع -11 -2015

وطالب القائمون على الحملة من المواطنين، الحفاظ على التغذية الصحية والرياضة البدنية الموصى بها من قبل الأطباء والاهتمام بخفض الوزن .
>اليوم السابع -11 -2015

يذكر أن الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة عبارة عن منظمة طلابية تأسست عام 1982 وهو عضو دائم فى الاتحاد الدولى لطلاب الصيدلة "IPSF"ويضم بداخله العديد من اللجان التى تتعدد أنشطتها المختلفة، ومنها لجنة الصحة العامة،ولجنة التطوير المهنى ولجنة التعليم المستمر.

اليوم السابع -11 -2015
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