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"الوزراء": الوزارات انتهت من خطط برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان

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"الوزراء": الوزارات انتهت من خطط برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان "الوزراء": الوزارات انتهت من خطط برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان
عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد اجتماعا وزاريا موسعا استعرض خلاله عددا من التقارير المتعلقة بتحسين الخدمات الجماهيرية وبرنامج ، كما تمت متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى، وتوافر السلع وضبط الأسواق، وتم بحث الآليات والإجراءات العاجلة التى تتم لمواجهة عجز الموازنة.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل أكد أن الحكومة تراجع حاليا برنامجها الذى ستقوم بعرضه على مجلس النواب، مشيرا إلى أن كافة الوزارات قد انتهت من وضع خططها التى سيتم تضمينها فيه، وستقوم بعرض تلك البرامج التى تتم على المدى القصير والمتوسط.

وحول الانتخابات، وجولة الإعادة للمرحلة الثانية أكد أن الحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم اللوجيستى لاتمام العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.

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مصر 365

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