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توقف حركة قطارات الإسكندرية مطروح نتيجة انقلاب عربة قطار محملة غلال

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توقف حركة قطارات الإسكندرية مطروح نتيجة انقلاب عربة قطار محملة غلال توقف حركة قطارات الإسكندرية مطروح نتيجة انقلاب عربة قطار محملة غلال
خرجت إحدى عربات قطار بضائع محمل الغلال عن القضبان بمزلقان المتراس بالقبارى فى الإسكندرية عن القضبان أثناء توجهه إلى محافظة المنيا.

وقال مصدر مسئول إن الحادث وقع على خط سكة حديد الكبارى مرسى مطروح، وأنه جارى رفع العربة التى سقطت من على القضبان بواسطة أوناش الهيئة لإعادتها على القضبان لاستئناف رحلته، وإعادة حركة القطارات المتوقفة بين الإسكندرية ومرسى مطروح.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغا من المقدم وائل الحيوى رئيس مباحث قسم مينا البصل يفيد بخروج قطار غلال عن القضبان قادم من مرسى مطروح وانقلابه بمنطقة المتراس غرب الإسكندرية.

وانتقلت قيادات مديرية أمن الإسكندرية والعميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى وإدارة الحماية المدنية وتبين عدم وجود إصابات.


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