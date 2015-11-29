حلم الأولمبياد - نيجيريا تضرب مالي بهدف رائع بالكعب

يرى محمود عبد المنعم كهربا لاعب منتخب مصر الأوليمبي إن الجميع أخطأ أمام الجزائر.

التعادل الإيجابي 1-1 حكم نتيجة مواجهة منتخب مصر أمام الجزائر. (طالع التفاصيل)

هدف منتخب مصر جاء عن طريق كهربا بعد رأسية متقنة من عرضية محمد أشرف قبل أن يدرك الجزائر التعادل من هدف بعد خطأ في دفاع المنتخب.

وقال كهربا عن المباراة: "الكل أخطأ أمام الجزائر".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "لم يكن أحد في مستواه ولا أعرف سبب ذلك. وسنجلس سويا لمعالجة الأخطاء وتفاديها".

وأكمل حديثه قائلا: "سنبذل قصارى جهدنا لحصد الـ6 نقاط أمام نيجيريا ومالي".

وبخصوص إصابته قال كهربا: "أتمنى أن أكون بخير. سنرى الأمر ليلا".