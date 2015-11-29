أخبار عاجلة

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة -
العين الثالثة: من هو المدرب الأفضل الذي يراه ك. إيهاب جلال -
اردوغان: الضربة الأميركية في سوريا "غير كافية" -
الشرطة السويدية تشتبه بأن حادث الدهس في ستوكهولم عمل إرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حلم الأولمبياد - نيجيريا تضرب مالي بهدف رائع بالكعب

Google+ Print
حلم الأولمبياد - نيجيريا تضرب مالي بهدف رائع بالكعب حلم الأولمبياد - نيجيريا تضرب مالي بهدف رائع بالكعب

يرى محمود عبد المنعم كهربا لاعب منتخب مصر الأوليمبي إن الجميع أخطأ أمام الجزائر.

التعادل الإيجابي 1-1 حكم نتيجة مواجهة منتخب مصر أمام الجزائر. (طالع التفاصيل)

هدف منتخب مصر جاء عن طريق كهربا بعد رأسية متقنة من عرضية محمد أشرف قبل أن يدرك الجزائر التعادل من هدف بعد خطأ في دفاع .

وقال كهربا عن المباراة: "الكل أخطأ أمام الجزائر".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "لم يكن أحد في مستواه ولا أعرف سبب ذلك. وسنجلس سويا لمعالجة الأخطاء وتفاديها".

وأكمل حديثه قائلا: "سنبذل قصارى جهدنا لحصد الـ6 نقاط أمام نيجيريا ومالي".

وبخصوص إصابته قال كهربا: "أتمنى أن أكون بخير. سنرى الأمر ليلا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية