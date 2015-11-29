بالفيديو - أوباميانج الرائع.. دورتموند يعود للانتصارات من الباب الكبير

برلين، (إفي): سجل الجابوني بيير أوباميانج ثنائية ليقود بروسيا دورتموند إلى فوز كبير 4-1 على ضيفه شتوتجارت، ويعيد الفريق إلى طريق الانتصارات بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بعد السقوط في الجولة الماضية أمام هامبورج 1-3.

وبهذا الانتصار يرفع "أسود فيستفاليا" رصيدهم إلى 32 نقطة، ليبتعد بفارق ثماني نقاط خلف بايرن ميونخ المنفرد بالصدارة والذي فاز أمس على هرتا برلين بثنائية نظيفة ليحصد الانتصار الـ13 له من أصل 14 مباراة مقابل تعادل وحيد بالبوندسليجا.

تقدم جونزالو كاسترو بهدف أول مبكر (ق3) قبل أن يضيف أوباميانج الهدف الثاني (ق19).

ونجح شتوتجارت في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق بواسطة دانيل ديدافي.

وفي الشوط الثاني تقدم دورتموند بهدف ثالث سجله جورج نايديرمياير عن طريق الخطأ في مرماه (ق65) لينهي على حظوظ فريقه في اللقاء، قبل أن يختتم الجابوني الرباعية بهدف في الدقيقة الاخيرة.

وتجمد رصيد شتوتجارت بهذه الهزيمة عند 10 نقاط فقط، ليحتل المركز السادس عشر.

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