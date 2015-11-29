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البدري: تعادلنا من خطأ وارد في كرة القدم.. ونركز على نيجيريا

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البدري: تعادلنا من خطأ وارد في كرة القدم.. ونركز على نيجيريا البدري: تعادلنا من خطأ وارد في كرة القدم.. ونركز على نيجيريا

واصل محمد النني نجم وسط منتخب التسجيل لفريقه بازل، وأحرز هدفا رائعا في الفوز على لوزيرن 3-0 في الجولة الـ17 من الدوري السويسري.

وسجل النني هدفا لبازل في التعادل مع فيورنتينا 2-2 يوم الخميس الماضي، ضمن به التأهل لدور الـ32 من الدوري الأوروبي.

واليوم، سجل النني ثاني أهدافه في الدوري السويسري هذا الموسم.

افتتح بيركير بيارناسون التسجيل لبازل في الدقيقة السابعة، وأضاف ديفيد كالا الهدف الثاني في الدقيقة 26.

ثم جاء الدور على النني، الذي أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء بعد جملة فنية جميلة في الدقيقة 32 سكنت الشباك.

وعزز بازل بالفوز موقفه في صدارة الدوري، برصيد 40 نقطة.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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