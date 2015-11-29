«العوضي» يحذر من تصاعد الخطاب الطائفي بجولة الإعادة من انتخابات النواب

أصدر مركز دعم دولة القانون، بيانًا صحفيًا، رصد خلال نصه عددًا من الانتهاكات، بخاصة تصاعد الخطاب الطائفي المعادي للأقباط بمنطقة كوبري القبة، وذلك في إطار التنافس في الجولة الثانية من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف المركز خلال بيانه، وصل الأمر إلى حد التهديد بمنعهم من الوصول الي مقار الانتخاب في جولة الإعادة، ولقد وثقنا استعانة بعض المرشحين بإعداد كبيرة من البلطجية ( نساء ورجال)، وأيضًا الاستعانة بأعداد من البودجاردات في محاولة لبث الرعب ومنع الناخبين من الإدلاء باصواتهم.

وحذر، المحامي طارق العوضي مدير المركز، من استخدام الورقة الطائفية في مثل هذا التوقيت ان استخدامها وتصاعد خطاب الكراهية ضد الأقباط سيخلق حالة من الاحتقان الطائفي لا قبل للوطن به في هذه المرحلة ، من تداعيات ذلك فإننا نطالب جميع اجهزة الدولة الاضطلاع بمسئولياتها في حماية النسيج الوطني ومنع اللعب بالنار في هذه المرحلة حتي لا تحرقنا جميعًا.