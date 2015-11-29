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الخارجية الأمريكية:الملك عبد الله أهدى عائلة أوباما هدايا بقيمة مليون دولار

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الخارجية الأمريكية:الملك عبد الله أهدى عائلة أوباما هدايا بقيمة مليون دولار الخارجية الأمريكية:الملك عبد الله أهدى عائلة أوباما هدايا بقيمة مليون دولار
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية قائمة الهدايا التي قدمت للرئيس باراك أوباما وأسرته خلال سنة 2014، وكانت الهدايا الأغلى تلك التى قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز لأوباما وأسرته حيث بلغت 1.3 مليون دولار.

وقالت الوزارة، أنه فى يناير من عام 2014 أهدت المملكة العربية لزوجة الرئيس أوباما طقم ألماس قيمته 560 ألف دولار، بعدها بثلاثة أشهر أى فى شهر أبريل 2014، أهدت السعودية طقم ألماس آخر بقيمة 570 ألف دولار.

وتضمنت القائمة كذلك هدايا غريبة مثل مواد لعبة قتلة الملوك قدمها لأوباما رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك.

ويشير القانون الأميركي إلى أن أية هدية تُقدم لرئيس الولايات المتحدة من زعماء العالم، هي مُلك للأرشيف الوطني الأمريكي، وإذا قرر الرئيس الأميركي الاحتفاظ بها فما عليه إلا أن يدفع قيمتها.

وحسب بيانات البيت الأبيض فإن الراتب السنوي للرئيس أوباما لا يتعدى 400 ألف دولار، وهو ما يشكل عائقا أمام عائلة أوباما، لشراء هذه الهدايا الثمينة جدا.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أهدى أوباما فى مارس 2014 كاميرا للتصوير الأبيض والأسود نادرة تعود لعام 1889 يبلغ ثمنها 440 ألف دولار.

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مصر 365

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