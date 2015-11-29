أخبار فلسطين اليوم.. الجهاد الإسلامى تؤكد حق شعب فلسطين من البحر للنهر

ركزت أخبار فلسطين اليوم، الأحد، على بيان حركة الجهاد الإسلامى حول انتفاضه القدس، فيما تناولت اخبار فلسطين اليوم أحياء سفارة فلسطين ليوم التضامن العالمى مع شعب فلسطين.>وأصدرت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، بيانا صحفيا، اليوم، الأحد، أكدت فيه أن حق الشعب الفلسطينى من البحر للنهر ووضع الباطل الصهيونى فى مأزق حقيقى فى ظل انتفاضة القدس التى تقترب من شهرها الثالث.

وتناولت اخبار فلسطين اليوم تشديد الحركة فى ذكرى قرار التقسيم على أن أرض فلسطين وحدة واحدة لا تقبل القسمة ولا التجزئة، وأن كل القرارات التى أسهمت فى احتلال أرضها من قبل إسرائيل هى قرارات باطلة.

وأوضحت حركة الجهاد الإسلامى أن "الدعاية الصهيونية الكاذبة قد انكشفت وانفضحت صورة هذا الكيان الإرهابي"، مؤكدة أن حركة التضامن مع فلسطين وقضيته وشعبه تزيد المقاطعة والعزلة "للكيان المجرم وملاحقة قادته الإرهابيين الذين انتهكوا القوانين وارتكبوا جرائم ومحارق بحق الأطفال والنساء وداسوا كل المحرمات باقتحام المشافى وحرق المساجد والكنائس ".

وتناولت اخبار فلسطين اليوم أحياء سفارة فلسطين بالقاهرة، اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

وشدد السفير الفلسطينى بالقاهرة ومندوبها الدائم فى الجامعة العربية جمال الشوبكى، على أهمية الاحتفالية فالشعب الفلسطينى لتحقيق مطالبه العادلة، مشيرا إلى أن شعب فلسطين لن يوقف نضاله المشروع حتى انتهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحل قضية اللاجئين على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.