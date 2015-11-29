إسرائيل تعلق دور الاتحاد الاوروبى فى عملية السلام مع الفلسطينيين

قالت إسرائيل اليوم الأحد إنها علقت الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الاوروبى المشاركة فى مساعى السلام مع الفلسطينيين بعد أن بدأ الاتحاد الأوروبى يطلب وضع علامات المنشأ على الصادرات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية.

ووفقا لبيان من وزارة الخارجية فقد أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذى يتولى أيضا حقيبة الخارجية الوزارة بإجراء "إعادة تقييم لمشاركة مؤسسات الاتحاد الأوروبى فى كل شيء له صلة بالعملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين."

وقال بيان الخارجية "أمر رئيس الوزراء بتعليق الاتصالات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبى ومندوبيه فى هذه المسألة لحين استكمال إعادة التقييم."