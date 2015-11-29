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فيديو - 100 ركلة جزاء رونالدو

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فيديو - 100 ركلة جزاء رونالدو فيديو - 100 ركلة جزاء رونالدو

حكم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب بداية مشوار حلم التأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل 2016 بين مصر والجزائر.

محمود عبد المنعم كهربا وضع منتخب الفراعنة في المقدمة أولا في الدقيقة 57.

قبل أن يدرك منتخب الجزائر التعادل في الدقيقة 68 بعد خطأ ساذج من دفاع مصر.

وكاد كلا المنتخبين أن يخطفا الانتصار في الدقائق الأخيرة لولا عدم ترجمة الفرص بنجاح.

بداية غريبة

حسام البدري المدير الفني للمنتخب فضل دخول المباراة بدون مهاجم صريح.

معتمدا على كهربا في خط الهجوم وخلفه الثلاثي مصطفى فتحي ورمضان صبحي وكريم نيدفيد.

مع مشاركة رامي ربيعة في خط الوسط والاعتماد على ثنائي قلب الدفاع ياسر إبراهيم ورجب نبيل.

وبدأت المباراة بهدوء غريب دون أي شيء يذكر.

قبل أن تظهر الخطورة الأولى من جانب الجزائري.

فرصة يصنعها جناح الجزائر محمد حمدي بعد المرور من ظهير المنتخب محمد حمدي ويرسل عرضية داخل منطقة الجزاء يفشل مسعد عوض في إبعادها بشكل كامل قبل أن يسقط محمد هاني ويسدد وزياد فرحاني.

ولكن تسديدته تعلو عارضة المنتخب. (شاهد الفرصة)

كهرباااا.. وتعادل ساذج

في الشوط الثاني اختلف الحال فظهرت الخطورة على مرمى المنتخبين.

الدقيقة 57 محمد أشرف يرسل عرضية رائعة من كرة ثابتة ترجمها كهربا برأسية متقنة هزت الشباك.

ليفتتح كهربا أهداف منتخب مصر في البطولة.

شاهد الهدف

وبعد أقل من 10 دقائق من هدف المنتخب نجح منتخب الجزائر في إدراك التعادل.

زين الدين فرحات هز شباك منتخب مصر معلنا عن تعادل المنتخب الجزائري.

الدقيقة 68 زين الدين يمر بسهولة من ياسر إبراهيم ثم تسديدة ضعيفة فشل مسعد عوض في التصدي لها ليعدل المنتخب الجزائري النتيجة.

شاهد هدف الجزائر

فرص قتل المباراة

في أخر 10 دقائق من عمر المباراة ظهرت خطورة كبيرة للمنتخب المصري وكذلك المنتخب الجزائري.

هجمة خطيرة للجزائر عن طريق عبد الرحمن حمداني ولكن تسديدة الأخير بجوار القائم.

قبل أن يرد المنتخب المصري بهجمتين متتالين كادا يكتبا الانتصار للفراعنة.

محمد سالم يهدر ثم ركلة حرة رائعة من محمد حمدي يتألق معها حارس الجزائر.

لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتستكمل مباريات المجموعة مساء الأحد بمواجهة مالي ضد نيجيريا. قبل أن يواجه منتخب مصر نيجيريا في الجولة الثانية الأربعاء المقبل.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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