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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح أول منفذ لبيع السلع الأساسية بالتل الكبير

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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح أول منفذ لبيع السلع الأساسية بالتل الكبير بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح أول منفذ لبيع السلع الأساسية بالتل الكبير
افتتح اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أول منفذ لبيع كل السلع الأساسية والاستهلاكية بمركز ومدينة التل الكبير، والذى أقيم بالتعاون والتنسيق التام فيما بين الوحدة المحلية للمركز والمدينة ومديرية ، ويضم المنفذ جميع أصناف الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والسلع التموينية وكل المنتجات الغذائية ومواد البقالة، وتباع جميع المعروضات بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى السوق المحلى بنسب تتراوح بين 25 إلى 30 %.
>اليوم السابع -11 -2015

ورافق المحافظ فى افتتاح المنفذ كل من المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد شيحة رئيس مركز ومدينة التل الكبير ونائبه سعد بغدادى وحسن الجاويش وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته على ضرورة تكثيف وتضافر كل الجهود من جميع أجهزة الدولة للعمل على توفير كل السلع الأساسية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة لغلاء وارتفاع الأسعار.
>اليوم السابع -11 -2015

ويعد هذا المنفذ هو أول منفذ بمراكز ومدن المحافظة خارج العاصمة الإسماعيلية ويجرى حاليًا الإعداد والتجهيز لفتح عدد من المراكز بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتوابعها بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة التى تغطى المحافظة بالكامل والمنافذ التابعة لوزارة الداخلية.

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مصر 365

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