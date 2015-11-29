محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد كمين سقارة

قدم حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، واجب العزاء في شهيد الواجب الوطني ابن قرية ميت لوزة مركز المنصورة أمين شرطة مجدي إبراهيم عبد العظيم 33 سنة، والذي استشهد بالأمس أثناء تأدية واجبه الوطني وعمله بكمين سقارة بالجيزة.

وتوجه المحافظ إلي منزل أسرة الشهيد و قدم العزاء لوالدته وزوجته وأسرته وأهله، وقرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد علي مدرسة ميت لوزة الابتدائية لتصبح مدرسة الشهيد أمين شرطة مجدي إبراهيم عبد العظيم تخليداً لذكراه، ولتظل ماثلة في أذهان الأجيال المتعاقبة.

ووجه وكيل وزارة التضامن بالدقهلية صرف إعانة فورية لأسرة الشهيد، كما وجه بعمل بحث عاجل لتوفير فرصة عمل لزوجته.

وقد أكد المحافظ في لقائه بأسرة الشهيد وأقاربه، على أن مصر قادرة بإذن الله على التصدي بكل الحسم والحزم لكافة الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، ووجه المحافظ الشكر للقوات المسلحة والشرطة لما يقومون به من تقديم أرواحهم فداءاً لوطنهم، كما أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها ستقدم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء.

وأضاف المحافظ، بأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة الأعمال الإرهابية واقتلاعها من جذورها، رافق المحافظ عصام برهامي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والسادات أحمد رئيس مركز ومدينة المنصورة والقيادات الأمنية والشرطية بالمحافظة.

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