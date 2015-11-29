أخبار عاجلة

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة -
العين الثالثة: من هو المدرب الأفضل الذي يراه ك. إيهاب جلال -
اردوغان: الضربة الأميركية في سوريا "غير كافية" -
الشرطة السويدية تشتبه بأن حادث الدهس في ستوكهولم عمل إرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد كمين سقارة

Google+ Print
محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد كمين سقارة محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد كمين سقارة
قدم حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، واجب العزاء في شهيد الواجب الوطني ابن قرية ميت لوزة مركز المنصورة أمين شرطة مجدي إبراهيم عبد العظيم 33 سنة، والذي استشهد بالأمس أثناء تأدية واجبه الوطني وعمله بكمين سقارة بالجيزة.

وتوجه المحافظ إلي منزل أسرة الشهيد و قدم العزاء لوالدته وزوجته وأسرته وأهله، وقرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد علي مدرسة ميت لوزة الابتدائية لتصبح مدرسة الشهيد أمين شرطة مجدي إبراهيم عبد العظيم تخليداً لذكراه، ولتظل ماثلة في أذهان الأجيال المتعاقبة.

ووجه وكيل وزارة التضامن بالدقهلية صرف إعانة فورية لأسرة الشهيد، كما وجه بعمل بحث عاجل لتوفير فرصة عمل لزوجته.

وقد أكد المحافظ في لقائه بأسرة الشهيد وأقاربه، على أن قادرة بإذن الله على التصدي بكل الحسم والحزم لكافة الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، ووجه المحافظ الشكر للقوات المسلحة والشرطة لما يقومون به من تقديم أرواحهم فداءاً لوطنهم، كما أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها ستقدم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء.

وأضاف المحافظ، بأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة الأعمال الإرهابية واقتلاعها من جذورها، رافق المحافظ عصام برهامي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والسادات أحمد رئيس مركز ومدينة المنصورة والقيادات الأمنية والشرطية بالمحافظة.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية