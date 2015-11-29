إصابة 4 أشخاص بينهم سائحة إيطالية فى انقلاب سيارة بطريق "القصير-مرسى علم"

أصيب مساء اليوم، الأحد، 4 أشخاص بينهم سائحة إيطالية الجنسية، بطريق "القصير – مرسى علم" فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، تم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزى، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى الدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطاراً من غرفة عمليات الإسعاف ، يفيد انقلاب سيارة ملاكى تحمل رقم 22041 ملاكى البحر الأحمر طريق "القصير – مرسى علم" وتحديداً بالكيلو 20 جنوباً .

على الفور تم نقل المصابين وهم منتصر رمضان محمد البالغ 25 سنة ومقيم بمرسى علم، ومصطفى محمود عباس البالغ 28 سنة، مقيم بقنا، ونصر رمضان محمد البالغ 54 سنة مقيم مرسى علم، وبولا زارونى 28 سنة إيطالية الجنسية، لتلقى العلاج بمستشفى القصير المركزى .

وأكد الدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر أن الإصابات تتراوح ما بين كدمات وسحجات وأحدهما مصاب بكسر فى الكتف الأيسر، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.