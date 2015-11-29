عبد المجيد عبد الله في ألبوم صور نادرة وحكايات تكشف للمرة الأولى

عبد المجيد عبد الله مطهر، ولد في قرية "العارضة" من ضواحي مدينة "أبو عريش" في منطقة جيزان، بتاريخ 12-8-1962م. انتقلت أسرته إلى مدينة جدة وكان عمره يومها خمس سنوات، حيث حطت الأسرة رحالها في حي السبيل، أحد أشهر الأحياء الشعبية بالمدينة، وفي جدة التحق بمدرسة سلمان الفارسي الابتدائية.

تزوج والده ثلاث نساء، وأنجب من اثنتين فقط، له إخوان أشقاء، وآخرون من أبيه، وترتيبه بينهم الأوسط، تزوج من سيدة كويتية بتاريخ 8-6-1989م ولديه منها ثلاثة أطفال. عبد الله مولود في 26-6-1991م، ومحمد مولود في 1-10-1994م، ومنار المولودة أواخر فبراير1999م. وبعد حوالي 15 سنة وقع بينهما أبغض الحلال. وفي ما يلي، نعرض ألبوم صور نادرة للفنان عبد المجيد عبدالله ومليئاً بالذكريات الجميلة.

يمكنكم الاطلاع على المزيد من صور الفنان عبد المجيد عبد الله في ألبوم خاص للصور في العدد 1812 من مجلة "سيدتي" الموجود حالياً في الأسواق.