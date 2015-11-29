أخبار عاجلة

العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عبد المجيد عبد الله في ألبوم صور نادرة وحكايات تكشف للمرة الأولى

Google+ Print

الأحد 29-11-2015 17:05

عبد المجيد عبد الله مطهر، ولد في قرية "العارضة" من ضواحي مدينة "أبو عريش" في منطقة جيزان، بتاريخ 12-8-1962م. انتقلت أسرته إلى مدينة جدة وكان عمره يومها خمس سنوات، حيث حطت الأسرة رحالها في حي السبيل، أحد أشهر الأحياء الشعبية بالمدينة، وفي جدة التحق بمدرسة سلمان الفارسي الابتدائية.
تزوج والده ثلاث نساء، وأنجب من اثنتين فقط، له إخوان أشقاء، وآخرون من أبيه، وترتيبه بينهم الأوسط، تزوج من سيدة كويتية بتاريخ 8-6-1989م ولديه منها ثلاثة أطفال. عبد الله مولود في 26-6-1991م، ومحمد مولود في 1-10-1994م، ومنار المولودة أواخر فبراير1999م. وبعد حوالي 15 سنة وقع بينهما أبغض الحلال. وفي ما يلي، نعرض ألبوم صور نادرة للفنان عبد المجيد عبدالله ومليئاً بالذكريات الجميلة.

يمكنكم الاطلاع على المزيد من صور الفنان عبد المجيد عبد الله في ألبوم خاص للصور في العدد 1812 من مجلة "سيدتي" الموجود حالياً في الأسواق.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي