حفل منير يقام مجاناً للجمهور ومفاجأة تجمعه بعمرو دياب

أخيراً وبعد سلسلة طويلة من التأجيلات تقرر إحياء حفل المطرب محمد منير يوم الجمعة القادم، في ميدان السلام بشرم الشيخ، بعد أن كان من المقرر إقامته في أحد الفنادق الكبرى في مدينة شرم الشيخ.

ورأى القائمون على المدينة أن إقامة الحفل في ميدان السلام هو المكان الأنسب لحفل منير نظراً لكبر حجم الجمهور المنتظر حضوره سواء من مصر أو من شتى أنحاء العالم.

في السياق ذاته، نفى محافظ شرم الشيخ أن يكون تأجيل الحفل قد تم لدواعي أمنية كما تردد مؤخراً، مؤكداً أن شرم الشيخ تقع تحت أعلى درجات الأمن، وأن قوات التأمين منتشرين في كل مكان ويحافظون على أمن وآمان كل من يتواجد في شرم الشيخ.

يذكر أن الحفل يقام في إطار الجهود التي تتبناها المحافظة لتنشيط السياحة العربية والأجنبية، ومن المقرر دخول الجمهور إلى الحفل مجاناً بدون تذاكر.

على الجانب الآخر، فاجأ قطبي الغناء المصري محمد منير وعمرو دياب جمهورهما بنشر عمرو لصورة تجمعه بمنير على صفحته الشخصية بـ "فيس بوك" وعلق عليها قائلاً: "صداقة عمر تجمع بين الكينج والهضبة"، ليتم الكشف عن ديو غنائي يجمع بينهما قريباً بعنوان "القاهرة" من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين، وسيتم تصويره تحت إدارة المخرج طارق العريان.

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