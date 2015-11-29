أبمن بهجت قمر يُحضر للنسخة السادسة من مسلسل «ليالي الحلمية» رمضان المقبل

بعيدًا عن صخب مسلسلات رمضان، التى امتلأت بها شاشات الفضائيات، يدخل المنافسة الرمضانية المقبلة، «الجزء السادس” من مسلسل «ليالى الحلمية» الذى يعود مرة آخرى للمنافسة فى شهر رمضان المقبل، وهو رائعة المؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة والمخرج القدير إسماعيل عبد الحافظ.

الجزء السادس من «ليالي الحلمية» من إنتاج شركة “MBA” للمنتج محمود شميس بالتعاون مع قطاع الإنتاج، وقام «شميس» بأخذ موافقة من ورثة المؤلف أسامة أنور عكاشة، وورثة المخرج إسماعيل عبد الحافظ، للبدء فى أحداث العمل، على أن يقوم المؤلفان أيمن بهجت قمر، وعمرو محمود ياسين، بالكتابة ويقوم بإخراجه المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، وهو من إنتاج شركة “mba”، للمنتج محمود شميس، بالتعاون مع التلفزيون المصري.

ومن المقرر أن يعقد محمود شميس، والمخرج مجدى أبوعميرة، جلسات عمل لاختيار الأبطال المشاركة في «ليالى الحلمية» الجزء السادس.