أخبار عاجلة

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة -
العين الثالثة: من هو المدرب الأفضل الذي يراه ك. إيهاب جلال -
اردوغان: الضربة الأميركية في سوريا "غير كافية" -
الشرطة السويدية تشتبه بأن حادث الدهس في ستوكهولم عمل إرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أبمن بهجت قمر يُحضر للنسخة السادسة من مسلسل «ليالي الحلمية» رمضان المقبل

Google+ Print
مسلسل " ليالي الحلمية"

مسلسل ” ليالي الحلمية”

بعيدًا عن صخب مسلسلات رمضان، التى امتلأت بها شاشات الفضائيات، يدخل المنافسة الرمضانية المقبلة، «الجزء السادس” من مسلسل «ليالى الحلمية» الذى يعود مرة آخرى للمنافسة فى شهر رمضان المقبل، وهو رائعة المؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة والمخرج القدير إسماعيل عبد الحافظ.

الجزء السادس من «ليالي الحلمية» من إنتاج شركة “MBA” للمنتج محمود شميس بالتعاون مع قطاع الإنتاج، وقام «شميس» بأخذ موافقة من ورثة المؤلف أسامة أنور عكاشة، وورثة المخرج إسماعيل عبد الحافظ، للبدء فى أحداث العمل، على أن يقوم المؤلفان أيمن بهجت قمر، وعمرو محمود ياسين، بالكتابة ويقوم بإخراجه المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، وهو من إنتاج شركة “mba”، للمنتج محمود شميس، بالتعاون مع التلفزيون المصري.

ومن المقرر أن يعقد محمود شميس، والمخرج مجدى أبوعميرة، جلسات عمل لاختيار الأبطال المشاركة في «ليالى الحلمية» الجزء السادس.

جانب من توقيع العقود

جانب من توقيع العقود

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا