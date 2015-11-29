عزة الحناوي لـ«ONA»: برنامجي سيعود الليلة وأطعن علي العقوبة المنسوبة لي أمام القضاء

كتبت- إنجي لطفي

قالت الإعلامية عزة الحناوي مذيعة بقناة القاهرة، إنها تقدمت اليوم بتظلم لرئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون علي قرار رئيس مجلس الامناء بشان مجازاتها بعقوبة الإنذار لثبوت المخالفة المنسوبة إليها وهذه المخالفة هي الإدلاء برأيها بحلقة برنامج” اخبار القاهرة” يوم الأحد بتاريح انوفمبر، والمادة الثانية إنهاء إيقافها عن العمل وإلغاء قرار رئيس مجلس الأمناء عصام الامير 1480 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 8 نوفمبر، موضحة قائلة:” يبدو أن قيادات التلفزيون أسرعوا في إصدار القرار السابق الإشارة إليه بعد وصول إنذار علي يد محضر بتاريخ 19 نوفمبر، مكون من 9 محامين من مؤسستي الشبكة العربية لحقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير للمطالبة بالغاء قرار منعها من دخول ماسبيرو حيث أملهم الإنذار مهلة تتراوح من 4 إلي 8 أيام.

وأضافت الحناوي في تصريح خاص لوكالة ONA، أنها علمت بالقرار السابق الإشارة إليه بالصدفة أثناء متابعتها لسير التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية برئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مؤكدة أنها ستطعن علي القرار الصادر بشأن المخالفة المنسوبة إليها وهي مخالفة إبداء الرأي، أمام القضاء.

وأوضحت الحناوي أنها ستعود لتقديم برنامجها الليلة كما شددت علي أنها ستطعن علي القرار الصادر بشأن العقوبة المنسوبة إليها في التحقيقات، أمام القضاء، وأنها مستمرة إلي أخر نفس ، وختمت قائلة: لن أكون كبش فداء لكل نظام فهذه الواقعة الثالثة، مؤكدة علي أن الدستور والقوانين واللوائح يعطوني في إبدء رأيي والمواثيق الدولية بالحفاظ والحماية لحرية الرأي والتعبير للإعلاميين.