السيطرة على حريق شب في باخرة سياحية بالأقصر‎

سيطرت قوات «الحماية المدنية» بمحافظة الأقصر على حريق شب في غرفة الماكينات للباخرة فلوريت التابعة لشركة جرانا للسياحة الراسية على مرسى جرانا بمنطقة البغدادي بالأقصر.

تلقى مساعد المنطقة الجنوبية لشرطة السياحة والآثار، اللواء حسني حسين إخطارًا بنشوب حريق في غرفة الماكينات للباخرة فلوريت التابعة لشركة جرانا للسياحة الراسية على مرسى جرانا بمنطقة البغدادي بالأقصر والباخرة بدون نزلاء من شهر فبراير منذ 2011.

وبالانتقال إلى مكان الباخرة قامت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد محمد عمر مدير إدارة الحماية المدنية ونجحت في السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى باقى أجزاء الباخرة وتشير المعلومات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي ولاتوجد خسائر في الأرواح باستثناء إصابة عامل واحد فقط من نفس الشركة على باخرة آخرى تابعة لنفس الشركة إثر محاولته الإطفاء وقد أصيب بآختناق ونقل إلى مستشفى الأقصر الدولي للعلاج.