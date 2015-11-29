الإماراتي أحمد خليل أفضل لاعب في آسيا.. و سيطرة يابانية

توج الإماراتي أحمد خليل مهاجم أهلي دبي بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، خلال الحفل السنوي الذي أجراه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الهندية نيودلهي.

وتنافس خليل، مع عمر عبد الرحمن "عموري" نجم العين، على جائزة أفضل لاعب آسيوي مع زهينغ زهي لاعب جوانزو الصيني بطل دوري أبطال آسيا 2015.

والفائزة بالجوائز هم:

ماسة آسيا : السعودي الراحل عبدالله الدبل لمساهمته العالية في تطور الكرة الآسيوية وتسلمها ابنه

الحلم الآسيوي : الاتحاد الياباني

أفضل اتحاد : طامح - بنجلادش

صاعد -هونج كونج

متطور – اليابان

جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين: اليابان وفيتنام وبروناي

جائزة أفضل فريق لكرة الصالات: الإيراني تاسيسات داريائي

جائزة أفضل لاعب بكرة الصالات: الإيراني وحيد شمسائي

أفضل منتخب سيدات : اليابان

أفضل منتخب للرجال : أستراليا

أفضل لاعب صاعد : الأوزبكي دوستوك خامادوف

أفضل لاعبه صاعدة : اليابانية اريكاكو كوباشي

أفضل مدربة:منتخب اليابان

أفضل مدرب : بوستيكوجلو – أستراليا

أفضل نادي :جوانزو الصيني

أفضل حكم: السعودي فهد المرداسي

أفضل لاعب أجنبي محترف في قارة آسيا: البرازيلي ريكاردو جولارت لاعب جوانزو

اللعب النظيف: اليابان

أفضل لاعب : أحمد خليل

أفضل لاعب آسيوي خارج القارة: الكوري سون هيونغ مين لاعب توتنام