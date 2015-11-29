رئيس داسو الفرنسية لـ"السيسى": نتطلع لتزويد مصر بمختلف الاحتياجات العسكرية

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأول لزيارته لباريس بعقد لقاء مع إيريك ترابييه رئيس مجلس إدارة شركة "داسو" الفرنسية للصناعات الجوية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس مجلس إدارة الشركة، مشيداً بالتعاون القائم مع الشركة وقيامها بتزويد مصر بطائرات "الرافال" الفرنسية.

وأشار الرئيس إلى أن التعاون مع الشركة يعد تجسيداً لعمق ومتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا التى تشهد تنامياً ملحوظاً وطفرة نوعية على مختلف الأصعدة خلال الفترة الحالية، لاسيما على الصعيد العسكرى.

وأعرب رئيس شركة "داسو" عن تطلعه لتعزيز ومواصلة التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، وتزويدها بمختلف الاحتياجات العسكرية والتقنية بما يزيد من قدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار، مشيداً بدور مصر المحورى والفعال فى تعزيز الأمن والاستقرار داخل محيطها الإقليمي، لاسيما فى ظل تصاعد التهديدات التى تشهدها المنطقة والعالم، وعلى رأسها تحدى الإرهاب.

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