الأوقاف تقرر منع صناديق التبرعات وجمع الأموال بالمساجد دون تصريح

طالبت وزارة الأوقاف جميع منتسبيها من مديرى المديريات، والإدارات، والأئمة، والعمال، وجميع العاملين بالأوقاف، بعدم السماح لأى جهة أو شخص بوضع صناديق لجمع المال بالمساجد، أو جمع أى أموال بأى طريقة أخرى تحت أى مسمى، عدا مجالس الإدارات المعتمدة من الوزارة ووفق القانون .

وحذرت الوزارة فى بيان رسمى، من جمع أى أموال بأى مسجد من المساجد دون إيصالات معتمدة وفى إطار القانون، وتحذر من دفع أى أموال لأى شخص أو جهة دون إيصال معتمد، حتى لا تقع هذه الأموال فى أيدى من يتصرفون فيها على خلاف ما يقتضيه الشرع والقانون، أو بما يضر بالمصلحة الوطنية .