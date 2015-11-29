الرئيس السيسى يشدد على التزام مصر بدعم ومساندة العراق فى مكافحة الإرهاب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمقر إقامته فى باريس، فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على متانة العلاقات الأخوية والمتميزة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، منوهاً إلى أهمية العمل على دفعها وتطويرها والارتقاء بمختلف مجالات التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة.

وأكد الرئيس العراقى فؤاد معصوم اعتزازه وتقديره بدور مصر المحورى كركيزة للأمن والاستقرار فى المنطقة، مشيداً بما تبذله من جهود مُقدرة من أجل تعزيز العمل العربى المشترك.

وأشار الرئيس إلى اهتمامه بمتابعة الخطوات الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة العراقية، معرباً عن أمله فى المضى قدماً على صعيد المصالحة الوطنية واستعادة اللُحمة بين أبناء الشعب العراقي، بما يحافظ على وحدة الدولة العراقية ويصون مؤسساتها الشرعية فى مواجهة من يريد العبث بمقدراتها وأمنها واستقرارها.

وأضاف السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد استعراضاً لآخر التطورات الميدانية فى مواجهة تنظيم داعش الإرهابى، لاسيما بعد النجاح فى تحرير مدينة "سنجار" ذات الأهمية الاستراتيجية من أيادى التنظيم،

وشدد الرئيس على التزام مصر بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للحكومة العراقية فى جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب واستعادة سيادتها على كافة أراضيها والتغلب على مختلف التهديدات والتحديات الداخلية والإقليمية الراهنة.

وتناول اللقاء كذلك آخر المستجدات فى المنطقة، حيث اتفق الجانبان على أن الواقع الإقليمى المضطرب يتطلب تضافر كافة الجهود والتحرك العاجل والفعال من أجل نزع فتيل الأزمات التى يشهدها عدد من دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة وسلامة الدول الوطنية، ويساعدها على التغلب على تحدى الإرهاب المتصاعد الذى يتسع نطاقه ويمتد على الساحة الإقليمية والدولية دون تفرقة بين دول وجنسيات وأديان.

وأشار الرئيس إلى أهمية دور الأزهر الشريف وغيره من المؤسسات الدينية فى تفنيد ودحض البنية الأيديولوجية لداعش ومختلف التنظيمات التكفيرية التى تروج لأفكار هدامة تستهدف النيل من الأمة العربية ودفعها نحو هاوية الفوضى والانقسام.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن الرئيسين أكدا فى ختام اللقاء على أهمية استمرار الحوار والتشاور خلال الفترة المقبلة فى ظل الظروف بالغة الدقة التى تشهدها المنطقة، والتى تستلزم تعزيز مستوى التعاون والتنسيق حفاظاً على أمن واستقرار الأمة العربية.

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