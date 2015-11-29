استدعاء معاون مباحث مركز شبين القناطر وأسرة متهم توفى بالحجز لسماع أقوالهم

قررت نيابة شبين القناطر، برئاسة المستشار حسام الهلباوي، باستدعاء الملازم أول أحمد الشريف، في واقعة اتهام أسرة متهم توفي في حجز مركز شبين القناطر، ووالدة الضحية، للتحقيق في شكواها بشأن القبض على نجلها من منزله واحتجازه دون وجه حق، وكذلك سماع شهادة المحامين محمد سعيد حبيب وأمجد عيسى عن واقعة تعذيب المتهم.

واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمتوفى وتقريري المعمل الكيماوي والجنائي وتحريات الأمن العام حول الواقعة وطلبت مذكرة تفصيلية من مأمور المركز.

كما أمرت النيابة بسرعة استدعاء النقيب معتز الشويحي معاون مباحث مركز شبين القناطر الذي تتهمه أسرة المحتجز عمرو سعيد أبو شنب بتعذيبه حتى الموت، وطلبته لجلسة التحقيق السبت المقبل.

وكشفت التحقيقات وجود تناقض في تقرير مفتش الصحة، فيما ورد أن الإصابات قديمة في التقرير، بينما قال في التحقيقات إنها حديثة.

كان المتهم عمرو أبوشنب قد لقي مصرعه خلال التحقيق معه في واقعة حيازة مخدرات أمام نيابة شبين القناطر، واتهمت أسرته ضباط المباحث بمركز شبين بتعذيبه حتي الموت.

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فيما اتهم أحمد رافع محامي المجني عليه الضابط بأنه قام بضرب موكله بالخراطيم ودبشك البندقية أثناء البحث عن معلومات لقضية سرقة محل تليفونات محمولة، وبعدها بيوم تم تلفيق قضية مخدرات له وانهال الضابط عليه بالضرب المبرح مما نتج عنه نزيف دم فى الحجز أكثر من مرة، وطلب النجدة، إلا أن أحدًا لم يعره اهتماما، وبعدها تم عرضه علي النيابة ولفظ أنفاسه داخل الحجز بعد وصلة التعذيب.

من ناحية أخرى، قال شقيق المتوفي ويدعي " خالد " أن والدته فوجئت بقوة من رجال الشرطة تقتحم المنزل بطحانوب وسألوا علي شقيقه ودخلوا البيت فتشوا ولم يجدوا شيئا، وقال الضابط لأمه ابنك فين وإلا هنخدك إنتى، وأن زوجة شقيقه قالت لهم ابنى مستأجر شقه فى بلده اسمها الكوم الأحمر وقاموا باقتياد أمى معهم إلى المكان، وكان شقيقى عمرو نائما وفتح لهم البيت، وبعد تفتيشه لم يجدوا شيئا، وتم القبض عليه دون ذنب، وبعد عدة ساعات علمنا بموته".

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وأضاف عاصم سعد محامي السجين المتوفى، أنه تم القبض علي موكله دون ذنب لاشتباه رجال المباحث في قيامه بسرقة محل تليفونات محمولة، وبعدما تبين أنه برئ تم تلفيق قضية مخدرات له أثناء وجوده بالحجز، حيث تم استجوابه فى قضية السرقة التى انتهت ببراءته، وتم التوصل إلى أن المتهم فيها إسمه عزت.

ومن جانبه، قال الرائد أحمد عبد العاطي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، إن المتهم المتوفي كان مدمنا للمخدرات ويتعاطي الهيروين ومات أثناء عرضه علي النيابة، وتقرير مفتش الصحة أثبت أن الجثة لا يوجد بها أي إصابات.

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وأكد رئيس المباحث لـ"اليوم السابع"، أن المتهم المتوفي كان مقبوض عليه ومعه شخص أخر كانا يجلسان في الزراعات وبحوزتهما كمية من الهيروين " 15 تذكرة هيروين و سلاح ناري فرد خرطوش وتم تحرير المحضر رقم 12404 لسنة 2015 إداري مركز شبين القناطر بالواقعة، وأثناء عرضهما علي النيابة العامة توفي المتهم الأول "عمرو"، وقررت النيابة حبس المتهم الثاني " أحمد ا ش" أربعة أيام علي ذمة التحقيق.

وحصلت "اليوم السابع " علي تقرير مفتش الصحة الذي جاء فيه، أن المتوفي " عمرو سعيد عبد الظاهر أبو شنب " يبدو انه كان يعاني من مرض، مما أدي الي حدوث نزيف فموي، وأن التورم بالركبة والكاحل الأيسر يبدو قديما، وذلك لعدم وجود كدمات بهذة المنطقة أو إصابات حديثة ظاهرية ويرجح عدم وجود شبهة جنائية أدت إلي الوفاة.