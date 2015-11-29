أمن الفيوم: اتخذنا كافة الإجراءات ضد رئيس شرطة الرى بعد دهسه 3 مواطنين

أكد اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس قسم شرطة الرى، بعدما وقع حادث بالسيارة التى كان يقودها إثر اختلال عجلة القيادة مما تسبب فى إصابة 3 مواطنين بطريق "القاهرة – الفيوم" الصحراوى.

وأشار مدير الأمن اليوم، الأحد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أنه كان تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بسيارة يقودها رئيس قسم شرطة الرى بطريق "القاهرة – الفيوم" الصحراوى مما تسبب فى إصابة 3 مواطنين من قرية الكعابى بمركز سنورس، وتبين أن سيارة أخرى كانت ستصطدم بسيارة رئيس القسم فاختلت عجلة القيادة منه وأصاب 3 مواطنين من المارة وعلى الفور قرر مدير الأمن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الضابط، الذى أحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة.