القضاء الإدارى يرفض طعن "صديق عفيفى" بإلغاء انتخابات الزاوية الحمراء

قضت اليوم، الأحد، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من صديق محمد عفيفى، رئيس جامعة النهضة، التى تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإلغاء الانتخابات بالدائرة الثالثة ومقرها الشرابية والزاوية الحمراء .

واختصم الطعن الذى حمل رقم 12018 لسنة 70 قضائية وزير العدل ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالشرابية والزاوية الحمراء ووزير الداخلية ومدير أمن القاهرة .

واستند الطعن إلى عدة أسباب منها، ما أثير باللجنة رقم 152 بمدرسة عبد المنعم رياض من وجود تصويت جماعى داخل اللجنة، وتم تحرير محضر حمل رقم 9798 لسنة 2015، ووجود تضارب فى إعداد الناخبين ويتضح ذلك فى وجود احتساب إجمالى الناخبين الذين أدلو بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة، وقيام عدد من المواطنين بتصوير بعض أنصار المرشحين بتوزيع أموال للإدلاء بأصواتهم أمام اللجان الانتخابية.