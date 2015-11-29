أخبار عاجلة

العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس مرشح خاسر بتهمة إهانة عضو اللجنة العليا للانتخابات

Google+ Print
حبس مرشح خاسر بتهمة إهانة عضو اللجنة العليا للانتخابات حبس مرشح خاسر بتهمة إهانة عضو اللجنة العليا للانتخابات
أمرت نيابة ثان مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد إسامة، اليوم، الأحد، بحبس "محمود م" المرشح الخاسر عن دائرة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بإهانة القضاء، عقب مشادة كلامية بينه وأحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بسبب تقديمة تظلما حول النتائج.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما توجه المرشح الخاسر فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية، من الانتخابات البرلمانية لمقر اللجنة العليا بهئية الاستعلامات بمدينة نصر لتقديم تظلم على نتيجة المرحلة الأولى، التى خسرها عن دائرة عين شمس، إلا أن عضوا باللجنة العليا أبلغه بأنتهاء موعد التظلم، فدخل معه فى مشادة عقب قول المرشح "دى انتخابات مش نزيهة"، ما اعتبره عضو اللجنة العليا إهانة للقضاة، فتم القبض عليه وإحالته للنيابة، حرر محضر برقم 1972 جنح مدينة نصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365