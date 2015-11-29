حبس مرشح خاسر بتهمة إهانة عضو اللجنة العليا للانتخابات

أمرت نيابة ثان مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد إسامة، اليوم، الأحد، بحبس "محمود م" المرشح الخاسر عن دائرة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بإهانة القضاء، عقب مشادة كلامية بينه وأحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بسبب تقديمة تظلما حول النتائج.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما توجه المرشح الخاسر فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية، من الانتخابات البرلمانية لمقر اللجنة العليا بهئية الاستعلامات بمدينة نصر لتقديم تظلم على نتيجة المرحلة الأولى، التى خسرها عن دائرة عين شمس، إلا أن عضوا باللجنة العليا أبلغه بأنتهاء موعد التظلم، فدخل معه فى مشادة عقب قول المرشح "دى انتخابات مش نزيهة"، ما اعتبره عضو اللجنة العليا إهانة للقضاة، فتم القبض عليه وإحالته للنيابة، حرر محضر برقم 1972 جنح مدينة نصر.