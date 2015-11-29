أخبار عاجلة

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة -
العين الثالثة: من هو المدرب الأفضل الذي يراه ك. إيهاب جلال -
اردوغان: الضربة الأميركية في سوريا "غير كافية" -
الشرطة السويدية تشتبه بأن حادث الدهس في ستوكهولم عمل إرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - النجم الساحلي يهزم أورلاندو ويتوج بالكونفدرالية

Google+ Print
بالفيديو - النجم الساحلي يهزم أورلاندو ويتوج بالكونفدرالية بالفيديو - النجم الساحلي يهزم أورلاندو ويتوج بالكونفدرالية

توج نادي النجم الساحلي التونسي بطلا لبطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية بتاريخه على حساب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وفاز النجم الساحلي على نظيره أورلاندو بايرتس بنتيجة هدف مقابل لا شيء في لقاء الإياب الذي جمع الفريقين على ملعب الفريق التونسي في مدينة سوسة.

وكانت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليفوز النجم بنتيجة هدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.

عمار الجمل أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 23، والذي كان كافيا لنسور قرطاج كي يحققوا اللقب.

وبتلك البطولة، رفع النجم الساحلي رصيده من مرات الفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، إذ أنه سبق أن توج باللقب في عام 2006.

في حين رفعت الفرق التونسية بشكل عام رصيدها من مرات الفوز بالبطولة للمرة الخامسة في تاريخهم، إذ سبق للصفاقسي أن أحرز اللقب في 3 مناسبات، ومرة للنجم الساحلي.

شاهد الهدف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس