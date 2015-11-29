بالفيديو - النجم الساحلي يهزم أورلاندو ويتوج بالكونفدرالية

توج نادي النجم الساحلي التونسي بطلا لبطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية بتاريخه على حساب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وفاز النجم الساحلي على نظيره أورلاندو بايرتس بنتيجة هدف مقابل لا شيء في لقاء الإياب الذي جمع الفريقين على ملعب الفريق التونسي في مدينة سوسة.

وكانت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليفوز النجم بنتيجة هدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.

عمار الجمل أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 23، والذي كان كافيا لنسور قرطاج كي يحققوا اللقب.

وبتلك البطولة، رفع النجم الساحلي رصيده من مرات الفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، إذ أنه سبق أن توج باللقب في عام 2006.

في حين رفعت الفرق التونسية بشكل عام رصيدها من مرات الفوز بالبطولة للمرة الخامسة في تاريخهم، إذ سبق للصفاقسي أن أحرز اللقب في 3 مناسبات، ومرة للنجم الساحلي.

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