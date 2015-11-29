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رئيس جامعة المنصورة يكرم مدرس بقسم النساء والتوليد لحصوله على المعادلة الأوروبية

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رئيس جامعة المنصورة يكرم مدرس بقسم النساء والتوليد لحصوله على المعادلة الأوروبية رئيس جامعة المنصورة يكرم مدرس بقسم النساء والتوليد لحصوله على المعادلة الأوروبية

> استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة الدكتور حسام عبد المجيد مدرس النساء والتوليد لتهنئته لحصوله على المعادلة الأوروبية في جراحة مناظير النسا في أوروبا

وقد حصل الدكتور حسام عبد المجيد على الدكتوراه من بريطانيا في مجال النسا والتوليد وحصل على دبلومة من الاتحاد الأوروبى في المناظير ودبلومة من فرنسا ومقرر الجمعية المصرية للمناظير وقام بتنظيم العديد من الدورات التدريبية في مجال مناظير النساء والتوليد في مجال استصال الرحم بالمنظار واستئصال الأورام الليفية وآلام الحوض المزمنة نتيجة الالتصاقات القوية في الحوض .

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