مدير أمن الغربية يوجه بإنشاء حرم أمن وتركيب كاميرات على أسوار دير مارمينا

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، بمرافقة العميد أشرف درويش، مأمور مركز كفر الزيات، دير مارمينا بقرية إبيار التابعة لمركز كفر الزيات، ووجه مدير الأمن بعمل حرم أمن وتركيب كاميرات مراقبة على أسوار الدير وتكثيف الخدمات الأمنية لتأمينه.

وشملت جولة مدير الأمن المرور على نادى ضباط الشرطة بمدينة طنطا لمتابعة أعمال الترميمات.

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وشدد مدير الأمن: "على الضباط والأفراد بضرورة اليقظة فى ظل المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد، وبذل مزيد من الجهد خلال تأمين مرحلة الإعادة للانتخابات.

والحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم، وحسن المعاملة بين أعضاء هيئة الشرطة والمواطنين فى إطار القانون والعمل على إحساس المواطنين بالأمن والطمأنينة.



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