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برلمانى بدائرة المنتزه أول: نشارك فى مسيرة لدعم السياحة بشرم الشيخ

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برلمانى بدائرة المنتزه أول: نشارك فى مسيرة لدعم السياحة بشرم الشيخ برلمانى بدائرة المنتزه أول: نشارك فى مسيرة لدعم السياحة بشرم الشيخ
يشارك البرلمانى عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، نائب مجلس النواب عن دائرة المنتزه أول، اليوم فى مسيرة داعمة للسياحة بشرم الشيخ، بعد انتهاء دورة النواب بالقاهرة.

وقال البرلمانى فى تصريحات خاصة إن الغرض من الزيارة هو مساندة ودعم أصحاب البازارات والعاملين بمجال السياحة فى شرم الشيخ، وذلك من خلال التأكيد على توصيل رسالة الأمن والأمان الموجود بشرم الشيخ لجميع مواطنى المحافظات، وإرسال عدد منهم لتنشيط السياحة .

وقال عبد الفتاح محمد إنه تم بالفعل اتصالات بالخارج للدول المقاطعة للسياحة بمصر لإرسال مندوبين لها والتأكد من سلامة الوضع الأمنى والاستقرار داخلها، مشيرًا الى وجود لقاء بمحافظ شمال سيناء للتأكيد على دعمه وتنفيذ جميع احتياجاته .

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