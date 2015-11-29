رئيس جامعة بنى سويف يطالب بعقد مؤتمر للتضامن العربى فى مواجهة الإرهاب

أكد الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، أن الحاجة أصبحت ملحة الآن لعقد مؤتمر التضامن العربى فى مواجهة الإرهاب بموافقة اتحاد الجامعات العربية وبمشاركة الجامعات العربية والمصرية، وأن يشترك الشباب فى تنظيمه مع أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف لطفى، خلال لقائه باتحاد طلاب الجامعة، اليوم، الأحد، أنه يعد اتحاد طلاب لأكبر جامعات مصر حاليا، وهى جامعة بنى سويف من حيث عدد الكليات، مؤكدا على أن إدارة الجامعة تقف بجانبهم وتساعدهم للنهوض بالجامعة والمنافسة على الخمس مراكز الأولى بين الجامعات المصرية والمشاركة فى المشروعات التنموية الجديدة .

أشار رئيس الجامعة إلى أن اتحاد الطلاب الجديد يقع على عاتقه العديد من الواجبات تتمثل فى تشجيع زملائهم الطلاب على المشاركة فى الأنشطة الطلابية من أجل بناء شخصية الطلاب ومطالبتهم بتقديم أفكار جديدة ومبتكرة، وأنها سوف تلقى كل الدعم من إدارة الجامعة ولتعضيد هذا الشأن قرر سيادته مشاركة رئيس اتحاد الطلاب فى مجلس الجامعة ممثلا عن الطلاب لمناقشة مشاكلهم ومقترحاتهم.